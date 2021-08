Üllatus investoritele: Nordecon kasseeris sisse kahjumi

Teostamata tööde portfell on Nordeconil suur, 270 miljonit eurot väärt: firma suutis teises kvartalis sõlmida ligi 70 miljoni euro eest uusi lepinguid. Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, kuid mõningane vähenemine toimus ka Eestis. Segmentide lõikes on müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga hoonete segmendis vähenenud (19%) ning rajatiste segmendis suurenenud (9%). Hoonete segmendi müügitulu vähenemist mõjutab olukorras, kus teostamata tööde portfell sisaldab mitmeid suuremahulisi projekteerimis- ja ehitustöövõtte, muuhulgas ehitustegevusele eelnev pikk projekteerimisperiood,» teatas ettevõte börsile.