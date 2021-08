Miks Šiauliai panga aktsia pole Eesti pangaaktsiate ralliga sammu pidanud?

See tekitab investorites õigustatud küsimuse, kas Eesti panga­aktsiate ostjad on hulluks läinud, et ei osta suhtarvudelt palju soodsamal hinnatasemel liikuvat Leedu panga aktsiat.

Pankade aktsiaid hinnatakse erinevalt teistest ettevõtetest esimeses järjekorras hinna/raamatupidamisväärtuse suhtarvu (P/B) näidu alusel. Mida madalam on näit, seda suhteliselt odavam on aktsia. Šiauliai​ pangal on see vaid 1,1, Coop Pangal 2,6 ja LHV-l suisa 3,8. Traditsioonilisema, hinna/kasumi ehk P/E näidu alusel on samuti Leedu pank mitu korda odavam. Šiauliai​ panga P/E oli 8,6, LHV-l 18,8 ja Coop Pangal 26,7.