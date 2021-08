SEB aktiivsed pensionifondid vaatavad väikeettevõtete ja arenevate turgude aktsiate poole

SEB fondid jätkasid juulis positiivse tootlusega ning riskantsemad, aktsiatesse investeerivad fondid on näidanud aasta seitsme kuuga üle 15-protsendilist tootlust, teatas SEB.

«Eelmise aasta pandeemiavapustused on jäänud seljataha ja kõikide SEB pensionifondide osakute väärtus ületab juba mõnda aega pandeemiaeelset taset. Ehkki ka Eesti inflatsioon on tõusuteel, on kõik SEB fondid peale Konservatiivse suutnud investorite raha kasvatada inflatsioonist kiiremini, seda nii lühi- kui pikaajaliselt,» ütles SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

«SEB aktiivselt juhitud fondide rahapaigutusi oleme viimasel aastal suunanud väikeettevõtete ja arenevate turgude aktsiatesse ning inflatsioonikaitsega võlakirjadesse. Arvame, et majanduse taastumisfaasis läheb neil väärtpaberitel turu keskmisest paremini. Ühtlasi oleme valmistunud septembris toimuvateks väljamakseteks neile pensionikogujatele, kes soovivad ennetähtaegselt pensioniinvesteeringud maha müüa või varem pensionile minna. Kuna SEB pensionifondid on likviidsed, ei ole me sunnitud müüma vähemlikviidseid kinnisvara- ja metsainvesteeringuid Eestis. Jälgime tähelepanelikult, et välisväärtpaberite müük sujuks tõrgeteta ning ei mõjutaks SEB pensionifondidesse jääjate heaolu ja väljavaateid,» lisas Võrklaev.