Briti keskpank vibutas valitsuse suunas näppu

Kuigi investorid ei oota Briti keskpangalt rahapoliitika karmistamist enne järgmist aastat, on Suurbritannia valitsuse laenamine muutunud kuus korda tundlikumaks intressimuutuste suhtes kui enne finantskriisi.

Sunak loodab sellele, et jätkusuutlik majanduskasv suurendab maksulaekumisi ja aitab seeläbi parandada rahaasjade seisu. Ta on korduvalt öelnud, et jälgib intressimakseid üha kasvava võlakoorma teenindamiseks.