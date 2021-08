Bransoni Virgin Atlantic haub börsiplaane

Virgin Groupile kuulub 51 protsenti lennukompaniist, ülejäänu on USA Delta Air Linesi omandis.

Lennukompaniis osaluse müük võimaldaks lennunduse taastamiseks raha leida. Samas on hoiatavad näited British Airwaysi omaniku IAG ja Easyjeti näol, milleks aktsiad on jätkuvalt madalamal kriisieelsetest tasemetest, sest investorid on skeptilised lennunduse taastumise osas.