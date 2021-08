Läti konkurentsinõukogu määras Merko tütarfirmale 2,7-miljonise trahvi

Konkurentsinõukogu otsus sätestab Merksile rahalise trahvi suuruses 5,4 protsenti Merksi 2020. aasta müügitulust ehk kogusummas 2 688 950,79 eurot. Otsuse kohaselt on AS Merko Ehitus SIA Merksi emaettevõtjana solidaarselt vastutav, kui SIA Merks ise ei täida või ei saa täita oma kohustusi.

SIA Merks ja AS Merko Ehitus ei nõustu konkurentsinõukogu otsusega ning plaanivad selle vaidlustada Läti halduskohtus 30 päeva jooksul. Merko Ehitus annab vaidlustamisest teada börsisüsteemi vahendusel. Konkurentsinõukogu poolt määratud trahv ei kuulu tasumisele ning muud võimalikud seadusest tulenevad tagajärjed ei rakendu enne kohtuotsuse jõustumist.

Merko Ehitusele valmistab pettumust, et Läti konkurentsiamet on sellise otsuseni jõudnud. «Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega. Kontsern järgib kõigil koduturgudel seadusi ja kontsernis kehtestatud ärieetika reegleid ning jätkab koostöös tütarettevõtete juhtkondadega vajalike meetmete rakendamist regulatiivsete riskide vähendamiseks tulevikus,» märkis ettevõte.