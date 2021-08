Miljardäride ettevõte otsib Gröönimaalt elektriautodele vaja minevaid metalle

KoBoldi omanik on kliima- ja tehnoloogiafond Breakthrough Energy Ventures, kelle rahastajate seas on Microsofti kaasasutaja Bill Gates, Bloombergi asutaja Michael Bloomberg, Amazoni asutaja Jeff Bezos ja maailma suurima riskifondi Bridgewater Associatesi asutaja Ray Dalio. Teiste KoBoldi investorite seas on Silicon Valley Andreessen Horowitzi fond ja Norra kütusekompanii Equinor.