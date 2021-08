ELMO Rendi müük kasvas 189%

Juuli seisuga on tänu isiklike autode kaasamisele suurenenud ELMO Rendi keskkonnasõbralike sõidukipark täiendava 18 auto võrra. Elektriliste sõidukite arv mõjutab otseselt teenuse kvaliteeti ning selle osas jätkab ELMO Rent suure hüppe astumist. Rohkem jagatavaid elektrilisi sõidukeid tähendab ka puhtamat linnaruumi ja -õhku.

«Oleme nüüd kiirrongi õigesse vagunisse jõudnud,» kommenteeris ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova. «Väga hea on näha, et uute ärisuundadena on isiklike autode toomine jooksma saadud ja ärikliendid võtavad järjest avatumalt autojagamist vastu ning mõlemad suunad kasvavad iganädalaselt».