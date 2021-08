LHVs kasvas juulis laenuportfell kordades kiiremini hoiuste mahust

Seoses eesmärgiga tugevdada grupi kapitalistruktuuri ja tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile, et toetada ettevõtte edasist kasvu rahvusvaheliselt ja Eestis ning tagada Grupi ettevõtetele konservatiivne kapitalipuhver, on LHV kavandamas uut avalikku aktsiaemissiooni. Plaanis on septembris emiteerida 905 tuhat uut aktsiat ja kaasata sellega 25 miljonit eurot. Aktsiaemissiooni korraldamine on kavas otsustada aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, mis on kutsutud kokku 23. augustiks. Käesoleva aasta uuendatud finantsplaani avalikustab LHV Group 17. augustil.