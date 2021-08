Millal astub mängu Šveitsi keskpank?

Šveitsi frank on tõusnud euro vastu üheksa kuu kõrgeima tasemeni, kuna investorid otsisid pandeemiakaitset. Keskpanga enda mudel näitab, et frank on käest andnud enamuse pandeemiaaegsest tugevusest.

Kuna Šveitsis on inflatsioon madal, peetakse franki usaldusväärseks väärtuse säilitajaks. Euroala rahapoliitika peaks jääma ekspansiivseks, mis peaks nõrgendama eurot, kirjutab Bloomberg.

“On siis frank väga kallis? See on huvitav küsimus,” ütles Bankque Picket & Cie ökonomist Nadia Gharbi. “See on keskpangale kommunikatsioonivahendiks, mis aitab õigustada lõtva rahapoliitikat.”

Keskpank toob lõdva rahapoliitika põhjuseks vajadust võidelda kalli frangiga ülimadalate intressitasemete ja korduvate valuutainterventsioonidega.

Juunis teatas keskpank, et frank on kallis, kuid sellelt tasemelt on frank kallinenud vaid 1,5 protsenti.