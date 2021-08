Kõik rahaandmed ühte kohta: Eesti püüab uue krediidiregistri plaaniga edasi liikuda

Eestis on Julianus Inkasso viimaste andmete järgi võlgadega probleeme pea veerand miljonil eestlasel. Keskmine võlasumma, millega maksehäirete registrisse satutakse, on 2900 eurot. Ja kord sinna registrisse sattununa võib elu üsna kibe olla: võib tekkida probleeme nii töö saamisel kui ka korteri üürimisel, pangast laenu küsimisest ärme räägigi. Seepärast näevad paraku paljud väljapääsu kiirlaenu võtmisel, mille röövellik intress aga veelgi enam elu ära rikub. Sealt ree peale saamine võib osutuda väga keeruliseks.

Sellepärast on juba aastaid tagasi käidud välja nn positiivse krediidiegistri (PKR) idee. Positiivsest nimest ei tasu end heidutada lasta: tegu on ikkagi inimese kohustuste üleloetlemisega, ainult et puhaste punaste võlgade asemel leiab sealt kõik inimese laenud, järelmaksud ja muud kohustused pluss nende ajaloo. Sealt saaksid siis kõik rahalaenajad vaadata, kas inimene on oma arveid seni korralikult tasunud ja kas tal on üldse võimalust uus laen tagasi maksta.