Coop Pank teenis rekordkasumi

«Ilusatest suveilmadest ja puhkuste perioodist hoolimata, tegi Coop Panga laenuportfell juulis korraliku kasvu ja seda nii ärilaenude kui ka kodulaenude osas. See näitab, et vaatamata kestvale tervisekriisile on nii Eesti inimestel kui ka ettevõtjatel olemas kindlustunne tuleviku suhtes,» kommenteeris Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. «Hoiuste portfelli jätkus kodumaise raha sissevool, mis võimaldab meil tagasi maksta kallimat välismaist ressurssi. Suurenevad ärimahud kasvatavad järjepidevalt panga tulubaasi ning teenisime juulis aegade parima kuukasumi, milleks on 1,3 miljonit eurot.»