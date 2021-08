Et käes oleks lausa suvilabuum, peavad maaklerid liialduseks, kuid ostjate huvi on suurem kui tavaliselt ning hinnad on üles läinud. «Jah, oleme näinud hulgaliselt kliente, kes on avastanud enda jaoks, et ta võib oma arvutis istudes sama tööd teha asukohast sõltumata, kuid me ei näe, et see oleks mingisugune äärmiselt laiapõhjaline elamu või suvila soetamise põhjus,» ütles Arco Vara kutseline hindaja ja analüütik Mihkel Eliste.