Kõik pilgud on USA inflatsiooninäidul

Reutersi küsitletud analüütikute keskmine ootus on 5,3-protsendine aastane hinnatõus, mis on veidi madalam juunikuu 5,4-protsendisest inflatsioonist.

Kaks USA keskpanga intressi sättiva komitee liiget on märkinud, et USA inflatsiooninäit on juba poole jalaga seal, kus tuleks hakata mõtlema rahapoliitika karmistamise peale.