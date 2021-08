Coinbase'i tulemused purustasid prognoosid, tegevjuht näeb firmat «varade Amazonina»

Coinbase'i tulud kasvasid 2021. aasta teises kvartalis üle 1000 protsendi võrreldes eelmise aastaga, kuna krüptovaluutaturgudel toimusid metsikud kõikumised, kuigi krüptobörs hoiatas volatiilsuse vähenemise eest alandades ootusi eelseisvaks aastaks, vahendab Financial Times.

Tänu headele tulemustele tõusis krüptoteenuste ettevõtte aktsia keskpäevasel kauplemisel New Yorgi aja järgi 5,4%.

Oma teises kvartalitulemuses pärast börsil noteerimist, tõusis Coinbase'i netotulu 2,03 miljardi dollarini, mis on 27 protsenti suurem kui eelmises kvartalis ja 1042 protsenti kõrgem kui aasta varem. Puhaskasum tõusis eelmise aasta sama perioodil saavutatud 32 miljonilt dollarilt 1,6 miljardi dollarini. Nende kasum ületas isegi suuremate ja väljakujunenud börsiettevõtete tulemusi, nagu näiteks Chicago CME Group ja Intercontinental Exchange.

Coinbase ütles, et jaemüügi igakuiste tehingute tegijate ehk jaekauplejate arv, kes kauplevad vähemalt kord kuus ja keda nimetatakse MTU-deks, ületas juuni lõpuni kestnud kolme kuu jooksul 8,8 miljonit, mis on 44 protsenti kõrgem kui esimeses kvartalis.

Kuid nad hoiatasid, et MTUd ja kauplemismahud on juba juulis näinud langust, kuna «volatiilsus on võrreldes teise kvartali tasemega oluliselt vähenenud», samas kui augustikuu tase jäi samuti «madalamaks kui aasta alguses».