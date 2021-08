Arco Vara aktsionärid ütlesid aktsiapakkumisele jah

Arco Vara juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe sõnul on lisaemissiooni üks osa ettevõtte eesmärgist jõuda 2024. aastaks stabiilselt enam kui 200 kodu müügini aastas.

Niinemäe lisas, et üha enam inimesi tunneb huvi kinnisvarasse investeerimise vastu, kuid arvestades pidevat hinnatõusu, ei ole isegi 1-toalist korter kõigi jaoks jõukohane, eriti kui soovitakse kõrge potentsiaaliga ja head pikaaegset üüritootlust pakkuvat kinnisvara. «Kinnisvarasektorisse saab investeerida ja tulu teenida ka ilma ise kinnisvara ostmata kui korterite asemel soetada Arco Vara aktsiaid,» selgitas ta.

Aktsiate pakkumine loetakse ülemärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Ülemärkimise korral otsustab aktsiate jagamise ja tühistamise aktsiaseltsi nõukogu. Kui on märgitud vähem kui 1 000 000 aktsiat, on aktsiaseltsi juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada märkimisperioodi jooksul märkimata aktsiad.