Eestist alguse saanud Londoni börsile läinud firma väärtus on lühikese ajaga kõvasti kasvanud

BCG aktsia on tõusnud Londoni börsil pooleteise kuuga 50%, 165 pennilt 247 pennile. Ettevõtte väärtus on seega alates IPO-st kasvanud 960 miljonilt 1,437 miljardile pennile, mis teeb eurodesse ümberarvutatult ligi 560 miljonit eurot ettevõtte väärtuse kasvu.

„Eesti äride juhina on äraütlemata hea meel, et BCG aktsionäride hulka on lisandunud ka kohalikke investoreid. Pingutame igapäevaselt, et pakkuda parimat teenust turul ja loodame käesoleval aastal investorite ootusi õigustada,“ sõnas BCG Eesti äride juht Tarvo Teslon.