HansaMatrix kasvatas käivet, aga investeeringu kaotus tõi kahjumi

Ettevõte kirjutas oma aruandes, et kahjumi taga on kolm põhjust: esiteks, sidusettevõtete investeeringud osutusid kahjumlikuks, siis nõudis Euroopa Investeerimispank nii provisjonide kui ka liisingute intressikulu õiglase väärtuse muutmist bilansis. HansaMatrix ütles, et kui neid asju poleks olnud, siis saaks ta näidata 488 000-eurost kasumit.