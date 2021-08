Linda Nektar: kasumi ligi kahekordistumist võib lugeda heaks tulemuseks

«Turutingimusi silmas pidades on juhtkond arvamusel, et üldine tegevuskeskkond on 2021. aastal parem kui 2020. aastal, seetõttu on 2021. aasta juhtkonnapoolseks müügitulu prognoosiks 2,7 miljonit eurot,» teatas ettevõte ja lisas, et selle eelduseks on, et Covid-19 pandeemiaga seoses ei tule täiendavaid piiranguid.