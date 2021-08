Tuntud strateeg prognoosib USA aktsiaturule võimsat tõusu

«Ostke kõike natuke,» soovitas Yardeni Researchi president CNBCile. «Ettevõtete kasumid jätkavad uute tippude vallutamist.» Tema sõnul on kõik hinnad üles aetud ja midagi odavat pole.

«Raske on inimestele öelda, et investeerige praegu,» märkis kunagi Prudentiali ja Deutsche Banki investeerimisstrateegiat kujundanud mees, kes on ka USA keskpangas leiba teeninud. «Kindlasti pole võlakirjad selliste tootluste juures atraktiivsed.»

«Tööjõu kasv on järsult aeglustunud ja see sunnib ettevõtteid kasutama tehnoloogiaid selle probleemi ületamiseks,» rääkis ta. «See tooks kaasa produktiivsuse kasvu. Praegu kasvab tootlikkus kahe protsendi juures aastas, kuid minu arvates näeme me lähiaastatel nelja protsendini kerkivat tootlikkuse kasvu.»

Seetõttu kasvavad palgad hindadest kiiremini.

Inflatsiooni osas, mida keskpankurid peavad ajutiseks, tuleb ikka näha, et see jääb päriselt ajutiseks, leidis ta. «Praegu pole märke, et inflatsioon oleks tippu jõudnud. Seetõttu jääb inflatsioonimure alles,» rääkis ta.

Hoolimata riskidest prognoosib Yardeni, et USA S&P 500 aktsiaindeks tõuseb praegustelt tasemetelt tänavu veel 12 protsenti. Selle eelduseks on olukord, kus USA väldib koroonast tingitud majanduse sulgumist.

«S&P 500 käib aasta lõpus või enne seda ära 5000 punktil,» märkis ta. «Iga kord, kui ma olen olnud optimistlik, on hinnasihid tulnud prognoositust kiiremini kätte.»