Bitcoin võttis uuesti 50 000 dollari piiri sihikule

USA lehtede arvutuse järgi on kogu krüptoturu maht viimase kosumisega taas üle 2 triljoni dollari tõusnud. Teistest tuntumatest krüptorahadest on ethereum on 3300 dollari ligidal, cardano 2,18, ripple 1,28 ja meemimünt dogecoin 0,34 dollari tasemel.

Krüptorahade tõusu taga on terve rida faktoreid: ühel poolt on see just noorematele kauplejatele lihtsasti kättesaadav varaklass, kuhu saab panustada ka väikeste summadega ning mis sobib hästi kauplemiseks.