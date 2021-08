Eesti sai järgmise ükssarviku

«Miljardieurose turuväärtuseni jõudmine on olnud üks LHV eesmärke, mis tehti juba 2017. aastal teatavaks ka aktsionäridele,» seisis LHV poolt avaldatud pressiteates. «Nagu aastaid tagasi lubatud, on ettevõtte väärtuse kolmekordistamine tuginenud nii äri kasvule Eestis, finantstehnoloogia ekspordile, erakorralistele tehingutele kui ka uute äriliinide arendamisele.»

«Oleme tänulikud kõikidele klientidele, kes oma rahaasjad meie hoolde on usaldanud, samuti aktsionäridele, kes LHV-sse uskunud ja vajadusel omalt poolt ettevõtte kasvule õla alla pannud,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. «Kindlasti väärib tunnustust kõigi, enam kui kuuesaja, LHV-s töötava ja varem siin töötanud inimese panus, kellel kõigil on oma oluline roll ettevõtte kasvus. LHV-s usume, et oleme endiselt alles oma eduloo alguses ning seepärast vaatame juba uute eesmärkide poole,“ lisas ta.