KredEx: kodulaenu tingimused lähevad karmimaks

Üks tuntumaid rahapotte, mis KredExil on, on niinimetatud kodulaenutoetus, mida saavad noored pered. Iseenesest on see väike summa: kui pank tahab üldiselt näha 15 protsenti sissemaksu, siis KredEx on valmis sellest võtma enda peale ühe kolmandiku. Idee on selles, et KredExi andmetel vähendab see noortel rahakogumise aega viielt aastalt kolmele. Kuigi viis protsenti korteri rahast tundub köömes, on meetmel minekut: isegi kriisiajal kasvas kodulaenude arv, KredEx hindab, et iga kolmas-neljas kodulaen võetaksegi nendega koos.