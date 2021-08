LHV tõstis kõvasti selle aasta finantsprognoosi

«Eesti majandus on hästi taastunud ning seda on näha ka klientide aktiivsusest. Oleme jätkuvalt kiiresti kasvamas nii klientide arvult kui äritegevuse mahtudelt, nii Eestis kui rahvusvaheliselt,» kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. «Finantsplaanis oleme enim suurendanud finantsvahendajatega seotud valuutavahetuse ja arvelduste tulusid, kuid prognoosime kõrgemat klientide arvu ning suuremaid laenumahtusid ka Eestis. Seejuures on finantseerimiskulu ja krediidikahjud oodatust madalamad, samamoodi pensionireformi mõju.»