Surmaavariid kukutasid elektriautode tootjate aktsiaid

Barron‘ s kirjutab, et Nio elektrilise ja isejuhtiva süsteemiga varustatud ES8 sattus Hiinas avariisse ja autos olnud juht sai surma. Selle õnnetuse asjus politseiuurimine veel käib.

See teade ei meeldinud Nio investoritele: firma aktsia kukkus esmaspäeval 5,9% ja langes 38,6 dollari tasemele. Täna on aktsia eelturul samuti ligi 3% miinuses. Ettevõtte aktsia on viimase viie päevaga kaotanud ligi 15% oma väärtusest. Alates aasta algusest on aktsia kaotanud 20% väärtusest.

Teslat tabas samuti langus

Maailma tuntuima elektriautotootja Tesla aktsia oli eile samuti 4,3% odavnenud ja pisut tõotab langust juurde tulla tänagi, kuigi mitte sellises mahus nagu Nio puhul.

Tesla puhul avaldas mõju uudis, et kuna tema isejuhtiva auto tehnoloogia kasutamine on põhjustanud viimase kolme aasta jooksul juba 11 avariid, otsustas USA liiklusohutuse amet süsteemi uurima asuda. Uurijatele on iseäranis pinnuks silmas, et avariid toimusid olukorras, kus Tesla isejuhtiv auto sõitis otsa parkivale kiirabi- või politseiautole. Nendes avariides on hukkunud üks ja saanud vigastada 17 inimest.

Tesla kriitikud on pikka aega juhtinud tähelepanu sellele, et hoolimata sellest, et Tesla soovitab juhtidel ise kogu aeg liiklust jälgida, turundatakse autot kui täielikult isejuhitavat (Full Self-Drivind, FSD).