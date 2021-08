Investorid kardavad, et Euroopa aktsiatele võib lagi vastu tulla

Vähem kui pooled küsitletud institutsionaalsetest investoritest märkisid, et eeldavad 12 kuu perspektiivis Euroopa majanduse paranemist. Võrreldes juulikuiste küsitlustulemusega näitab see suurt pessimismi kasvu, kirjutab Reuters.

Peamine optimismi kahanemise põhjus on koroonamure. 19 protsenti küsitletutest leidsid, et suurim ootamatus võib tulla viiruse Delta tüve tõttu. Napilt tagapool on inflatsioonioht ja keskpanga lõdva rahapoliitika oodatav karmistamine. Covidi pärast mures oli mais vaid üheksa protsenti vastanutest.