Saladuskate langes: LHV avaldas, mida müüakse teise samba pensionifondidest raha väljamakseteks

Keskpankade rahakraanid on olnud väga pikka aega laialt valla ja intressimäärad on väga madalal, mistõttu kauplevad vaat et kõik varaklassid väga kõrgel hinnatasemel. Sellises keskkonnas tasub eelistada ettevõtteid, millel on perspektiivi kasvada, või investeeringuid, mille puhul on negatiivse stsenaariumi puhul kaotus mõnevõrra piiratud.