Üliharduldane pesapallikaart müüdi rekordilise 6,6 miljoni dollari eest

Kaardile, mille miinimumpakkumisteks oli miljon dollarit, tehti 23. juulist kuni esmaspäevani 26 pakkumist. Ostjal on ka võimalus maksta selle eseme eest krüptovaluutas, teatas oksjoni korraldanud Robert Edward Auctions. Oksjonimaja keeldus avalikustamast nii müüja kui ka ostja isikuid.

«See on uskumatu tulemus, mis näitab selle kaardi staatust ühe maailma kõige ikoonilisema kollektsioonikaardina,» ütles Robert Edward Auctionsi president Brian Dwyer oma avalduses. «T206 Honus Wagneri haruldus ja legend koos selle eksemplari kvaliteediga innustasid pakkujaid, kes tunnistasid, et võib minna väga kaua aega, enne kui selline võimalus uuesti ette tuleb.»

Aastatel 1909-1911 American Tobacco Company poolt välja antud T206s kaartidel on eredalt oranž taust, mille esiküljel on Wagneri julge portree. Kaartide tagaküljel on Sweet Caporal sigarettide reklaam.