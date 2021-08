Carlsberg: elu Euroopas normaliseerub, oht tuleb Aasiast

Carlsberg teatas, et suutis teises kvartalis kasvatada müügitulu 18,7 miljardi Taani kroonini (2,51 mld eurot). See lõi analüütikute 17,9-miljardilist ootust. Kasum aktsia kohta kerkis 12%, 21,9 kroonini. Kokku teeniti 3 miljardit krooni kasumit.

Carlsbergi juht prognoosis ka varasemast tugevamat aastatulemust. Samas hoiatas ta sarnaselt teistele suurtele õlletootjatele, et olukord Aasias on ebakindel ning kui seal hakatakse ühiskonda taas sulgema, võib see avaldada nende tulemustele halba mõju. Samas hindas kontsern, et olukord Euroopas liigub tasapisi normaalsuse poole.