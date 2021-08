Täna algas Tallinki aktsiate märkimine

Märkimisele ei ole kehtestatud piirsummasid – märkida võib ka vähem või rohkem, kui on aktsionäril eelisõiguseid. Märkimise eelisõigus annab olemasolevale Tallink Grupi aktsionärile õiguse aktsiate märkimise esimese ringi jaotuse tulemusel saada oma märkimisõigust kasutades üks aktsia olemasoleva kümne aktsia eest. Arvesse lähevad olemasolevad osalused ettevõttes 17. augusti seisuga. Ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra.

«Tallink Grupp on viimase 17 kuu jooksul aktiivselt tegelenud ettevõtte majandusliku olukorra stabiliseerimisega ülimalt keerulistest tingimustes ning suure töö tulemusena ja heade partnerite kaasabil oleme tänaseks suutnud tagada ettevõttele tugeva likviidsuspuhvri jätkuvalt väljakutseterohke aja üle elamiseks. Meie positsioon on olusid arvesse võttes stabiilne, kuid tegeleme jätkuvalt selle nimel, et ettevõtte jätkusuutlikkust veelgi kindlustada. Alanud aktsiate avalik pakkumine on järgmine ja oluline samm meie ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks ja likviidsuspuhvri suurendamiseks,» kommenteeris avalikku pakkumist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.