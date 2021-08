Coop Panga aktsia jätkab pöörast tõusu

Coop Panga aktsia on viimastel päevadel uue hoo sisse saanud. Täna rallis väärtpaber enne turu sulgemist 7,01% ja jõudis 3,74 euro tasemele.

Nädalaga on aktsia kerkinud 12,5%.

Coop teenis juulis 1,3 miljonit eurot puhaskasumit, aasta esimese seitsme kuuga on pank kasvatanud kasumit aastatagusega võrreldes 105 protsenti.

«Ilusatest suveilmadest ja puhkuste perioodist hoolimata tegi Coop Panga laenuportfell juulis korraliku kasvu ja seda nii ärilaenude kui ka kodulaenude osas. See näitab, et vaatamata kestvale tervisekriisile on nii Eesti inimestel kui ka ettevõtjatel olemas kindlustunne tuleviku suhtes,» ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.