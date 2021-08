Kasum ulatus miljonitesse: kolm Netflixi töötajat said insaidertehingute süüdistuse

USA börsijärelevalve SEC teatas, et kaebas kolm endist Netflixi tarkvaraarendajat sistehingute süüdistusega kohtusse. Süüdistuse järgi teenisid kolm endist Netflixi töötajat ühes kahe kambamehega sisetehingutega 3 miljoni dollari jagu kasumit. Sisetehinguid tehti järelvalveasutuse andmetel pika aja jooksul, vahendavad Financial Times ja Bloomberg.

Täpsemalt said töötajad enda valdusesse info Netflixi kasutajate kohta – ja seda enne, kui firma need numbrid börsiteates avalikustada jõudis. Kuna nende käes oli info, said nad teha börsil panuseid aktsia liikumise kohta. Kasutajate arvu kasv on nimelt üks kõige magusamaid numbreid ettevõtte investorite meeleolu mõjutamiseks.