USA rahajuhid ehmatasid börse

Kui eile föderaalreservi pankurite juuli lõpus aetud – aga alles nüüd avaldatud - jutust selgus, et majandusel läheb juba nii hästi, et varsti võiks igakuist 120 miljardi dollari suurust tugiostupaketti vähendama hakata, siis ei meeldinud see jutt böriinvestoritele sugugi. Turud süvendasid viimaste päevade langust veelgi, sest kui riikide ja ettevõtete võlakirjadel enam nii head ja kindlat ostjat pole, tekitab see ikka asjaosalistes ebakindlust.

Ei aidanud ka asjaolu, et pankurite hinnangul on üks oluline tegur, miks ikkagi kohe tugioste seisma panna ei saa: nimelt pole tööturu näitajad väga head. Üldiselt näib USA meedia andmetel valitsevat pankurite seas konsensus, et käesoleva aasta jooksul võiks tugioste vähendama hakata.

Börsilangus kandus päeva edenedes üle ka Euroopa börsidele ning futuurid ennustavad õhtul USA aktsiatele kukkumise jätku.

Kuid see ei ole kaugeltki ainus põhjus, miks turud ärevuses on: ebakindlus viiruse levikuga seotud piirangute tõttu on samuti jätkuvalt turge survestamas.

Euroopa Stoxx 600 kaotas täna päeval 1,9%, Dow‘ futuurid oli 0,8% languses. Samas pole Euroopas erinevalt USAst veel pankurid näidanud soovi, hakata rahapoliitikat taas karmistama.

Täna läks suuremasse langusesse ka nafta hind: Brenti toornafta barrel odavnes 3,2% 66 dollari tasemele, kui selgus, et ühelt poolt on USAs kasvamas taas juba pumbatud nafta varud, teisalt pole aga majanduse ja sellega nõudluse taastumise olukord kindel. Viimati oli nafta hind nii madalal maikuus.

Hiina aktsiatel teised mured

Hiina tehnoloogiaaktsiad on juba mitmendat nädalat languses, kuid selle taga pole otseselt majanduslikud põhjused. Hiina tahab sektorit karmimalt reguleerida ja riigi kontrollile allutada. Rahategemine peaks käima parteipoliitika seatud sotsialistlike suuniste järgi.