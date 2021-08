Uuring: investeerimiskogemust eestlastel napib, kuid pensionireformi pooldab kolmandik

Magistri- ja bakalaureusekraadiga (või rakenduskõrgharidusega) vastanud põhjendasid oma seisukohta, et reformi oleks võinud jätta vastu võtmata sellega, et reform on halvasti korraldatud ja ei tekita usaldust riigi poliitika vastu. Nende meelest oleks pidanud tegema rohkem teavitustööd enne selle vastu võtmist, sest paljudel puuduvad teadmised, mida see endaga kaasa toob ja millised on teisest pensionisambast lahkumise negatiivsed küljed.

Jõukamaid vastajaid kõige enam kõnetanud kommentaar oli: «Sellest reformist jäävad vaesed veel vaesemaks.»

Nad tõid välja, et: «Kahjuks kaotavad sellest muudatusest just majanduslikult juba praegu nõrgemas seisus olevad inimesed. Neid ei kaitse omaenda teadmatuse eest keegi. Pensioniikka jõudes suureneb vajadus suuremaid riigipoolseid kulutusi teha, et pensionisambast lahkunuid üleval pidada.»

Eelneva mõttekäiguga nõustusid veel paljud vastanutest, kes arvasid et tulevikus on vaja rohkem riigipoolseid kulutusi teha toetades inimesi, kui vaesus suureneb inimeste seas seetõttu, et ei suudeta valede otsuste tõttu seoses pensionireformist tulenevate muudatustega endale piisavat sissetulekut pensionipõlves tagada.

Samuti märkis üks vastanutest, et «teisest sambast väljumise võimalust poleks pidanud looma, sest tõenäoliselt võtavad raha välja just need, kes seda otstarbekalt ei kasuta ja pigem kulutatakse jooksvateks kulutusteks ning siis pensionile jäädes on mure, et miks riik neile elamisväärset elu ei taga. Saamata aru, et nad on selles ise süüdi.»

Vastajad leidsid, et tehtud otsus on lühinägelik, lisades: «hetkel vabaneb suur summa, kuid ühiskonna vananemisega ei suudeta tulevikus ainult riikliku pensioniga pensionäre väärikalt toetada. 10–20 aasta pärast on ikka ootus, et riik suudaks pensionäre toetada ning keegi ei mõtle sellele, et võeti selline otsus vastu, et inimesed peavad rohkem vastutama oma säästude ja kogemuste eest.»

Reformi pooldajateks olid enamasti mehed, lisaks madalama hariduse ja madalama brutosissetulekuga inimesed.

Kuna Eesti inimesed on olnud enamik ajast pigem vaesemad ning paljudel ei ole harjumust säästagi, olid vastajad skeptilised selle suhtes, et inimesed hakkavad vabanenud raha ise paremini investeerima või säästma, kuid mõistavad, et teise pensionisamba fondide tootlused on Eestis olnud pikalt madalad ning mitmedki on plaaninud kasutada teisest sambast vabanenud raha kinnisvara soetamise sissemakseks. Lisaks arvavad vastajad, et reform võeti vastu ainult riigi soovist saada rohkem raha ringlusesse, kuna teatakse, et suur osa inimesest selle välja võtab ja ära kulutab, kas siis mõistlikult või ebamõistlikult.