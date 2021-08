Taavet Hinrikus investeeris Pakistani idufirmasse

Ühe aasta vanune idufirma Airlift, kes pakub kiirkaubandusteenust kaheksas Pakistani linnas, lõpetas eduka rahastamisvooru, mis on ühtlasi suur tõuge Lõuna-Aasia riigi idufirmade ökosüsteemile.

Idufirma teatas kolmapäeval, et on oma B-seeria rahastamisvoorus kogunud 85 miljonit dollarit, mis tõstab nende väärtuse 275 miljoni dollarini. Tegemist on Pakistani idufirmadest suurima rahastamisvooruga.