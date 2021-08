Robinhoodi aktsia kukkus järsult, kuna väikeinvestorite buum näitab hääbumise märke

Oma esimestes tulemustes avaliku ettevõttena teatas Robinhood, et selle aasta krüptokaubanduse maania aitas kahekordistada nende teise kvartali tulusid, kuid samas hoiatas, et eeldatavasti võtavad jaeinvestoreid kolmandas kvartalis hingetõmbeaja.

«Robinhood sõltub suurest volatiilsusest ja te ei näe kogu aeg kõrget volatiilsust,» ütles Equiti Capitali turuanalüütik David Madden Reutersile. «See tuleb spurtidena ja see võib olla mitmeteks kuudeks nagu kummituslinn.»

Tugevad teise kvartali tulemused

Tehingutest saadud tulu oli 451 miljonit dollarit. Sellest 233 miljonit tuli krüptovaluutatehingutest, mis on alates eelmisest aastast tugevalt kasvanud. Aasta varem võrreldaval perioodil tõid krüptotehingud vaid viis miljonit dollarit tulu.

Meemidest inspireeritud krüptoraha Dogecoin moodustas teises kvartalis koguni 62 protsenti Robinhoodi krüptomahust. Selle väärtus on viimase aasta jooksul kerkinud lausa umbes 9000 protsenti.

Maailma suurim krüptovaluuta Bitcoin on sel aastal tõusnud 52 protsenti, kuid Refinitivi andmed näitavad, et kauplemismahud on alates maist igal kuul vähenenud.