Amazon plaanib väidetavalt hakata avama kaubamajasid

Selline samm ei oleks siiski täielik üllatus. Kuigi Amazon on kasvanud peaaegu kõike interneti kaudu müüva ettevõttena, on nad juba mõned aastad raputanud ka traditsioonilist jaemüüki. Ettevõtja Jeff Bezos asutas 1994. aastal ettevõtte, mis tegutseb alates 2015. aastast toidukaupade ketidena selliste kaubamärkide all nagu Amazon Fresh ja Go ning omab ka väiksemaid raamatute ja muude toodete kauplusi. Amazonile kuulub ka USA supermarketite kett Whole Foods.