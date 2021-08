Luksuskaupade aktsiad varisevad, kuna Hiina võttis sihikule ülirikkad

Investoreid ei hirmuta mitte ainult kartused majanduskasvu aeglustumise ees, mida rõhutasid esmaspäeval avaldatud pettumust valmistavad Hiina majandusandmed ja mured seoses koroonaviirusega. President Xi Jinping pööras selle nädala alguses oma tähelepanu riigi jõukamatele kodanikele, kutsudes üles «ühisele jõukusele» ning märkides, et on vaja «mõistlikult reguleerida liigselt kõrgeid sissetulekuid».

Xi rääkis Hiina riigimeedia andmetel ka sellest, et ülirikkad annaksid ühiskonnale rohkem tagasi. Jõukuse ümberjaotamise kava ei ole praegu üksikasjalikult välja töötatud, kuid majandusteadlased on tõstatanud võimaluse, et võetakse kasutusele kinnisvara- või pärandimaksud.