Hiina kehtestas uue privaatsusseaduse, mis kukutas tehnoloogiaaktsiaid

Selle vastuvõtmine on järjekordne samm Hiina valitsuse ja reguleerivate asutuste poolt riigi suurimate internetiettevõtete vastu suunatud karistusmeetmete võtmisel, millega karmistatakse küberruumi reguleerimist ja tugevdatakse eeskirjade täitmise nõudeid, et paremini kaitsta kasutajate privaatsust.

Hiina ametiasutused teatasid juuli alguses, et nad uurivad küberturvalisust sõidujagamisrakenduse Didi suhtes vaid kolm päeva pärast seda, kui ettevõte noteeris New Yorgi börsil. Aktsia hind on sellest ajast alates langenud 49 protsenti.