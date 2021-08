Venemaa suurim rauamaagitootja plaanib tulla börsile

Venemaa suurim rauamaagitootja, mis kuulub osaliselt miljardärist oligarhile Ališer Usmanovile, püüab rõhutada oma rohelist terasetootmist, kuna nad kavandavad avalikku pakkumist, mis seaks ettevõtte väärtuseks 20 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg.

Kuigi Metalloinvest Holding kuulub rauamaagi tootmise poolest esikümnesse, on neil suuremad varud kui BHP Groupil, Rio Tinto Groupil ja Fortescue Metals Groupil kokku. Kuid see, mis eristab kõnealust kaevandajat ja terasetootjat, on nende juhtiv positsioon sellise rauatüübi tarnimisel, mis aitab kaarlahendusega tehastel toota terast, kasutades vaid osa traditsiooniliste kõrgahjude süsinikdioksiidi heitkogustest.

«Meie strateegia põhineb kõrgekvaliteediliste toodete segmendi arendamisel, mis võimaldab vähendada süsiniku jalajälge,» ütles tegevjuht Nazim Efendiev Bloombergile antud intervjuus.

Kui kivisütt põletav terasetööstus põhjustab umbes 7% maailma süsinikdioksiidi heitkogustest, siis Metalloinvesti toodetud kuum brikettraud ehk HBI muudab terasetootmise vähem saastavaks protsessiks.

Efendjev ütles, et ettevõte, mis on juba praegu suurim HBI tootja, kavandab Kesk-Venemaal kahte uut projekti, mis peaaegu kahekordistavad selle aastase tootmisvõimsuse 9 miljoni tonnini. Üks neist tehastest on ühisettevõte koos Usmanovi USMiga, mis kontrollib Metalloinvesti.

«Nõudlus kasvab, sealhulgas Hiina poolt, kes reformib oma terasetööstust, et vähendada heitkoguseid,» ütles tegevjuht. Samuti toimub see Euroopas, mis on Metalloinvesti suurim eksporditurg, ütles ta.

Efendiev ütles, et ettevõte loodab paari aasta jooksul kasutada HBI katseprojektides maagaasi asemel vesinikku, just enne Euroopa Liidu piiriüleste süsinikdioksiidi määruste rakendamist. Juunis sõlmis ettevõte lepingu Rosatomi ja Air Liquide'iga tehnoloogia katsetamiseks.

Laienduste käigus suurenevad aastased investeeringud alates järgmisest aastast kuni 1 miljardi dollarini. Kuigi rauamaagi hind jääb tõenäoliselt 150-180 dollari kanti tonni kohta umbes aastaks, enne kui see langeb, teevad Metalloinvesti kõrgekvaliteedilised tooted nende äri jätkusuutlikuks, ütles tegevjuht.