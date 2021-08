Raskustes PRFoods tahab Soome üksuse maha müüa

Kalafirma PRFoods juht Indrek Kasela möönis börsiteates, et nende jaoks lõppes ajaloo kõige raskem majandusaasta. (PRFoodsi jaoks lõppeb majanduaasta juunikuuga.) Kontserni käive vähenes aastaga 25%, 58,7 miljoni euroni. Kahjum aga kasvas 1,9 miljonilt 5,1 miljonile eurole. Kohustuste koorem paisus aastaga 37,3 miljonilt 39,5 miljonile eurole.

«Meid tabas rünnak kolmelt rindelt: ühelt poolt tekitas koroona pandeemiaolukorra, kus vähenes nõudlus ja toorkala hind drastiliselt, mis viis brutomarginaali ja käibe vähenemisele. Me sisenesime kriisi kõrge finantsvõimendusega seoses hiljutiste ettevõtte ülesostudega ning pangad nõudsid agressiivselt laenuportfelli vähendamist. Kolmandaks ei suutnud ega tahtnud meie Soome endine juhtkond reageerida muutustele, mistõttu kuhjusid probleemid sealses üksuses,» loetles Kasela.

Viimane lõppenud kvartal oleks võinud PRFoodsile edukas olla, aga Soomes tehtud vead maksid kallilt kätte. «Toorkala hind tõusis järsult pandeemiapiirangute kiire leevenemise tõttu, samas olid Soomes müüdavate kalatoodete hinnad kinnitatud juba talvel, kui toorakala hind oli oluliselt madalam. See tekitas viimases kvartalis olukorra, kus olime sunnitud müüma osa tooteid alla omahinna. Selle tegevuse lõpetamiseks vabastasime töölt sealse tegevjuhi ning teavitasime ka kliente kahjulike lepingute lõpetamisest,» möönis Kasela. Kokkuvõttes on Soome äriüksus kogu probleemistiku alge, ei hoidnud firmajuht kriitikat kokku.

Kalatööstuse kriisist väljavedamiseks on PRFoodsil neljapunktiline tegevuskava:

1) Vähendada laenukoormust läbi positiivse EBITDA ja omakapitali tugevdamise.

2) Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused. Elimineerida Soome müügist kõik madalamarginaalsed tooted.

3) Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, s.h koduturul Eestis.

4) Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10 000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit eurot aastas.