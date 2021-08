Autopesuplatvormi arendav UpSteam kaasab Funderbeamis 800 000 eurot

UpSteami jaoks on see kolmas rahakaasamise ring Funderbeamis. 2018. aastal kaasas UpSteam üle 500 000 euro, millest 280 000 eurot saadi Funderbeam platvormil ühisrahastuse teel, ning 2019. aasta lõpus kaasati platvormil veel miljon eurot, kusjuures miinimumeesmärk 300 000 eurot märgiti üle enam kui viiekordselt.

Seekord on miinimumeesmärgiks 500 000 eurot, millest juba esmaspäeva ennelõunaks oli huvi märgitud 171 000 euro eest. Ettevõtte väärtus on sel korral hinnatud 10,5 miljoni euroni, teatasid Funderbeam ja UpSteam.

UpSteamil on ettevõtte teatel seljataga väljakutsuv aasta, muu hulgas mõjutasid neid negatiivselt nii pandeemia kui ka külm talv. «Eelmine aasta oli üllatusi täis ja investorite usalduse tagasi võitmiseks näeme, et odavama hinnaga investeerimisvoor on kõige loogilisem samm,» rääkis ettevõtte tegevjuht ja asutaja Martin Kristerson pressiteates.