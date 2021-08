Richard Bransoni raketifirma läheb 3,2 miljardi dollari suuruse tehinguga börsile

Reutersi andmetel on Virgin Orbit uute kergete satelliitide stardiplatvormide juhtiv arendaja. Tema konkurentide hulka kuuluvad USA-s asuv Firefly ja Uus-Meremaa idufirma Rocket Lab. Prognooside kohaselt kasvab tulevikus nõudlus väikesatelliitide ja nende platvormide järele.

Virgin Orbiti ühinemispartner on kosmosevaldkonna SPAC Nextgen Acquisition Corporation II, mis on läinud börsile ja kaasanud investoritelt raha, et omandada kosmoseettevõte.