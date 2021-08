Playtech hakkab Eestis suurelt palkama

Nüüd võetakse turg uuesti sihikule ning seetõttu kasvab ka Eesti meeskond. Praegu kavatseb ettevõte palgata 100 inimest, kuid valdavalt on need IT-sektoriga seotud, siis on töötajate leidmine keeruline. «Oleme olukorras, kus IT-sektori spetsialistidel on võimalik valida, millises ettevõttes nad töötada soovivad ning seetõttu peab ka iga ettevõte oma väärtuspakkumise läbi mõtlema,» ütles Playtechi personalidirektor Triin Sikkal.