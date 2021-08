Hiina tehnoloogiaaktsiad rebisid langusest välja

Kui viimased nädalad on toonud Hiina tehnoloogiaaktsiatele ridamisi halbu uudiseid, siis täna hommikul näitasid paljud Hongkongi börsil ootamatut tõusu.

Hongkongis noteeritud Alibaba, JD.com ja Tencent tõusid märkimisväärselt. Kui USA börs avaneb, selgub, kas sealgi liigutakse tõusulaines, sest paljud Hiina aktsiad on mitmel turul topelt noteeritud.

Kuna Hongkongi Hang Sengi indeksis on väga palju tehnoloogiaettevõtteid, siis juhtus eelmine nädal seal sündmus, mida paljud investorid kardavad - viimasest tipust oli langetud 20%, mis tähendab, et indeks jõudis niinimetatud karuturule. Nüüd aga näib terendavat pääsmine.

CNBC andmetel on tõusu taga investorite lootus, et pärast seda, kui Hiina tuli reedel välja uue andmekaitseseadusega, tuleb regulatsioonilainesse nüüd väike paus sisse - ning seda hingetõmmet aktsiad kasutavadki. Pealegi, hoolimata regulatsioonidest on Hiina tehnoloogiaettevõtetel head kasvuväljavaated.