Coop Pank jätkab tõusu, Bercmanil halb päev

Coopi näol oli tegu ka Balti börside täna enimkaubeldud aktsiaga, kauplemiskäive ligines tund enne turu sulgemist jõudsalt 2 miljoni euro piirini. Võrdluseks: on päevi, kus kõik Tallinna börsi aktsiad kokku sellist kauplemismahtu kokku saada ei suuda. Ka Coopi konkurendi LHV panga aktsia oli tõusul, nõndasamuti ka Balti börside üks suurimaid ettevõtteid Ignitis Grupe.

Peale pikka langusseeriat asus Tallinki aktsia ennelõunal kergele tõusule, kuid langes siis veel 0,8% allapoole 0,6 euro taset. Aktsiat rõhub eelkõige Tallinki ebakindlus tuleviku ees. Seda näevad teiste seas ka Soome investorid, alles eile ilmus Kauppalehtis lugu, kus toodi välja, et ega burgerid üksi Tallinkit vee peal hoia ning ainus, mis kontserni aitab, on ikkagi reisijate arvu taastumine.

Kõige halvemini on täna käsi käinud Bercman Technologies' aktsial. Väärtpaber, mille eestlased jaanipäeval võimsalt üle märkisid, suutis oma väärtuse lühikese ajaga mitmekordistada, aga viimastel nädalatel on aktsiat tabanud pigem langustrend. Täna odavnes aktsia 5,5% ja kauples pärastlõunal 9,2 euro tasemel. Päeva jooksul jõudis ta ka allpool 9 euro taset ära käia. Märkimisel osalenutel nukrutseda ei tule, sest aktsia on märkimishinnaga võrreldes ikka veel 3 korda kallim.