Transpordikaos ähvardab Eesti poode

Suur osa maailma kaupmehi hoidis poolteist nädalat hinge kinni, kui Hiina ühe koroonajuhtumi pärast osa oma Ningbo sadamast kinni pani. See tekitas suuri järjekordi ning Saksamaa leht Handelsblatt nentis, et eile oli seal oma järjekorda ootamas tervelt 48 konteinerlaeva. Kuna laevatransport on ajamahukas, siis märkaksid tarbijad puuduolevat kaupa jõulude ajal. „Sügisel on oodata auke Saksamaa riiulites,“ kirjutas leht.

Kuigi Ningbo sadam asus eile taas tööle, pole see ainus probleem, millega ärimeestel rinda pista tuleb. Financial Timesi andmetel on konteinerlaevade nappus ajanud transpordi hinnad korralikult üles. Ning see on ka Eesti kauplustele probleem.