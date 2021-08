Kasumisse jõudnud Viking Line on selle aasta suhtes optimistlikum

Viking Line muutus selle aasta suhtes optimistlikumaks, kuna teise kvartali lõpus paranes nõudlus ning ettevõte sai erakordset kasumit laeva Mariella müügist. Samuti on plaanis müüa tulu saamiseks Viking Line’i Turu sadama terminaali hooned ja need rendile võtta. Ettevõte prognoosib, et 2021. aasta tulemuseks on ärikasum.