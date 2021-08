Hullud päevad Tallinna börsil: LHV püstitas uue rekordi

Võib mõjutada aktsiapakkumist

Üks põhjus, miks LHV aktsia vastu on praegu suur huvi, on tõenäoliselt eesootav septembrikuine aktsiapakkumine. Nimelt sätestas LHV, et aktsiate märkimisel saavad osaleda ainult need, kellel juba on nende aktsiaid. Märkimisõigused on jagatud nii, et iga 33 aktsia kohta saab investor ühe märkimisõiguse.