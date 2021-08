Noor fondijuht: veteraninvestorid ei jaga matsu ja ajavad mingit börsimulli juttu

Yiu juhitava fondi maht läheneb miljardile naelale. Nelja aastaga on ta raha kahekordistanud, kirjutab Bloomberg.

Samal ajal kui mitmed investeerimisgurud hoiatavad, et tehnoloogiasektori aktsiad on mullistumas, soovitab 43-aastane Yiu investoritel kasutada avatud mõtlemist. Tema lemmikud on kaubamärgid ja tooted ettevõtetelt, kellest lumehelbekeste põlvkond on sõltuvuses. Tema arvates on paarikümne aasta tagune tehnoloogiamulli lõhkemine pikal aktsiagraafikul vaid väike pinnavirvendus.

«Inimesed, kes on ehk minust kümme aastat vanemad ehk 50ndates ja olid tollel ajal börsil, said valusalt kõrvetada,» rääkis ta. «Nad arvavad jätkuvalt, et tehnoloogiaettevõtted on samad nagu börsikrahhi ajal.»

«Google ei hävi. Ka Microsoft ei kao,» ütles Yiu. «Kui need aktsiad mingil põhjusel langevad, siis ostke neid juurde. Mingit mulli pole.»

Yiu õppis tehnoloogiaaktsiate mulli ajal ülikoolis. Siis ajas palavikuline spekuleerimine internetifirmade aktsiate väärtustasemed stratosfääri. Sellele järgnes börsikrahh ja aastaid kestnud langustrendiga turg, enne kui ellujäänud ettevõtete aktsiad taastusid.

Yiu ütleb, et seekord on kõik teisiti. Kuigi paljud tehnoloogiaaktsiad on kallid, on nende ettevõtetee tooted ja teenused saanud inimeste igapäevaelu lahutamatuks osaks. Ettevõtete majandustulemused on tugevad ning ühe toote või teenuse firmadest on saanud paljude kasumlike ärisuundadega kompaniid.

Blue Whale’i suurimad rahapaigutused on Alphabet, Microsoft, Adobe, Visa ja Mastercard.

«Ma arvan, et noorem põlvkond saab paremini toimuvast aru,» lausus ta. «Kui te vaatate meie kümmet suurimat rahapaigutust, siis tõenäoliselt kasutate te otseselt või kaudselt oma tööandja juures nendest mõne teenuseid.»

Prominentne finantsturgude krahhi eest õigeaegselt hoiatanud Richard Bernstein ütles juunis, et praegune aktsiaturg vastab igale börsimulli definitsiooni tingimusele ning tehnoloogiasektor on selle keskmes. Ta pole sugugi ainus hoiataja.

Yiu meeskonnas on 12 inimest, kelle keskmine vanus on 35. Tema sõnul on ettevõtte edu taga kollektiivne otsustamine ja lõunaaja kontoris toimuvad hullumeelsed minigolfiturniirid.